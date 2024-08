Meteo Taranto, previsioni da Venerdì 09 a Domenica 11 Agosto

Venerdì, 09 Agosto 2024:

Per Venerdì, il meteo di Taranto si preannuncia stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature inizieranno a 26.3°C a mezzanotte, aumentando fino a raggiungere i 34.6°C intorno alle 14:00, per poi scendere gradualmente durante il resto della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 35-40% mentre la velocità del vento sarà moderata, con punte massime di 22 km/h provenienti da nord.

Sabato, 10 Agosto 2024:

Sabato, il tempo a Taranto sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature in aumento. Le minime si attesteranno intorno ai 27.6°C alle prime ore del mattino, mentre le massime raggiungeranno i 36.5°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà tra il 25% e il 35%, mentre il vento soffierà da nord con una velocità costante intorno ai 20 km/h.

Domenica, 11 Agosto 2024:

Anche Domenica, il meteo a Taranto sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature in costante aumento. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 37.2°C intorno a mezzogiorno, mentre le minime notturne si manterranno sopra i 25°C. L’umidità si manterrà intorno al 20-25%, mentre il vento soffierà da nord-est con una velocità tra i 12 e i 16 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Taranto si prospetta caldo e soleggiato, con temperature in costante aumento e condizioni atmosferiche stabili. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e mantenere adeguata idratazione e protezione solare. Buon fine settimana a tutti!