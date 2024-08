Meteo Venezia, previsioni da Venerdì 09 a Domenica 11 Agosto

Venezia:

Previsioni Meteo per Venerdì, 9 Agosto 2024:

Nella giornata di Venerdì a Venezia il tempo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 25-30°C. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 8-10 km/h. L’umidità sarà moderata, attorno al 60-85%. Nel pomeriggio è previsto un aumento delle nubi che potrebbe portare a un cielo coperto, con leggero aumento dell’umidità e una diminuzione della temperatura fino a 27-28°C. Durante la sera e la notte, il cielo si schiarirà nuovamente, e la temperatura scenderà fino a 26-24°C con vento da ovest-nordovest.

Per Sabato, 10 Agosto 2024:

Anche per Sabato il cielo si presenterà sereno per gran parte della giornata, con temperature che oscilleranno tra i 25 e i 32°C. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 3-11 km/h. L’umidità sarà moderata, attorno al 48-82%. Durante la sera e la notte si prevede un leggero calo delle temperature fino a 24-26°C, con vento da nord-nordest. Non sono previste precipitazioni significative.

Per Domenica, 11 Agosto 2024:

Domenica il cielo rimarrà per lo più sereno, con temperature comprese tra i 22 e i 34°C. Il vento sarà debole e proveniente prevalentemente da nord-est, con velocità comprese tra 0 e 4 km/h. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 33% e il 89%. Durante la giornata sono attese alcune nubi sparse e un aumento dell’umidità, con una leggera diminuzione delle temperature nel tardo pomeriggio. Durante la sera e la notte il cielo si coprirà parzialmente, con temperature che si manterranno intorno ai 26-29°C e vento da ovest-sudovest.