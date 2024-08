Violento terremoto in Giappone: epicentro davanti a Miyazaki. Diramata allerta TSUNAMI.

Un violento terremoto magnitudo 7.1 ha scosso la regione di Kyushu, in Giappone, alle ore 9:42 italiane di oggi 8 agosto. L’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato in mare, a circa 14 km a sud-est di Miyazaki, una città con una popolazione di circa 311.000 abitanti. La profondità del terremoto è stata di 35 km.

Il terremoto ha provocato un’immediata allerta tsunami per le coste del sud del Giappone. Le autorità hanno emesso avvisi di tsunami, con onde alte anche un metro, per le prefetture di Ehime, Kochi e Oita, che si trovano lungo la costa del Canale di Bungo. Anche le aree costiere di Miyazaki e le regioni orientali della prefettura di Kagoshima sono state incluse nell’allerta, così come le isole di Tanegashima e Yakushima.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno avviato operazioni di evacuazione nelle zone a rischio. I servizi di emergenza sono mobilitati per fornire assistenza e valutare i danni. Diversi i video diffusi in rete che mostrano oggetti cadere e lampadari oscillare all’interno di negozi e abitazioni, in particolare nell’area di Miyazaki.

Aggiornamento ore 11:20 – Secondo quanto affermato dalla JMA, il porto di Miyazaki, nella prefettura meridionale di Miyazaki, è stato colpito da onde di tsunami alte 50 cm a seguito del terremoto. Al momento non vengono segnalati danni a cose o persone.

Secondo quanto riportato da Kyodo News, non sono state riscontrate anomalie negli impianti nucleari situati nei pressi dell’area colpita dal terremoto.

Questo un video ripreso da una telecamera di un’auto, che mostra i terribili momenti della scossa di terremoto in strada: