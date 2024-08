Allerta Caldo dal Ministero della Salute: caldo estremo nel weekend, Domenica 14 città con bollino rosso [ELENCO]

Il weekend imminente sarà caratterizzato da un’ondata di calore molto intensa, che interesserà l’intero territorio italiano. L’intensificarsi dell’anticiclone sub-tropicale africano porterà temperature elevate e una afa crescente, rendendo le condizioni atmosferiche particolarmente difficili.

Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta per le ondate di calore che prevede un bollino rosso in molte località italiane. Questo livello di allerta, il più alto previsto, indica “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio”.

Città con bollino rosso

Oggi, venerdì 9 agosto, le città con allerta massima (bollino rosso) sono Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Roma. Domani, sabato 10 agosto, la lista delle città con allerta rossa si espanderà per includere Firenze e Rieti. La situazione peggiorerà ulteriormente domenica 11 agosto, quando anche Bolzano, Genova, Napoli, Verona e Viterbo entreranno a far parte del gruppo delle città con bollino rosso. Dunque la giornata peggiore sarà quella di Domenica, con ben 14 città contrassegnate dal bollino rosso.

Aumento dei bollini arancioni

Oltre alle città con allerta rossa, si prevede un incremento delle località contrassegnate dal bollino arancione, che segnala condizioni di caldo intenso e potenziale rischio per la salute soprattutto per i soggetti più vulnerabili. Oggi, sette città sono sotto allerta arancione: Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Rieti, Verona e Viterbo. Da domani, il numero di città con bollino arancione salirà a undici, comprendendo Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Domenica, le città con bollino arancione saranno dieci: Ancona, Bari, Bologna, Civitavecchia, Messina, Milano, Reggio Calabria, Torino, Trieste e Venezia.

Raccomandazioni per la Popolazione

In vista di queste condizioni estreme, è essenziale adottare misure precauzionali per proteggere la propria salute. Si raccomanda di bere abbondante acqua, evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde, e rimanere in ambienti freschi. È anche importante monitorare le condizioni di salute di amici e familiari, in particolare le persone anziane e i soggetti con patologie preesistenti.