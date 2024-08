Devastanti inondazioni in Cina, nella contea di Zhidan: auto trascinate dall’acqua [VIDEO]

Fra l’8 e il 9 Agosto la contea di Zhidan, situata nella provincia di Shaanxi in Cina, è stata colpita da inondazioni improvvise e devastanti. Le forti piogge, che hanno battuto livelli record con accumuli fino a 179mm in breve tempo, hanno iniziato a scatenarsi nel pomeriggio e sono continuate fino alla mattina del 9 agosto.

In particolar modo, nel distretto di Yan’an, le piogge intense hanno portato ad allagamenti ingenti e a veri e propri fiumi d’acqua, che hanno letteralmente spazzato via numerose auto. I commercianti locali hanno riferito che, durante la notte, la pioggia è caduta in maniera copiosa e incessante, accumulando fango e acqua fino a raggiungere altezze di circa due metri.

Le autorità locali stanno attualmente lavorando senza sosta per gestire la crisi, fornire assistenza alle persone colpite e avviare le operazioni di recupero e ripristino. Il bilancio dei danni e il numero delle persone coinvolte sono ancora in fase di valutazione, ma è chiaro che le conseguenze di questo evento climatico estremo saranno gravi e durature per la comunità di Zhidan. Al momento però non vengono segnalati feriti o vittime.