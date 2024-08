Meteo Bari, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 Agosto 2024

Il tempo a Bari per Sabato si prevede sereno per l’intera giornata, con temperature che raggiungeranno il picco massimo di 32.2°C intorno alle 14:00 e poi diminuiranno leggermente nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 45-50% durante il giorno. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 12 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Domenica, 11 Agosto 2024

Anche per Domenica le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32.1°C intorno alle 11:00, diminuendo leggermente nel pomeriggio. L’umidità sarà intorno al 50-55%, mentre il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 8 e 15 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Lunedì il cielo a Bari sarà nuovamente sereno per l’intera giornata. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 32.5°C intorno alle 11:00 e poi diminuiranno gradualmente nel corso del pomeriggio e della serata. L’umidità si manterrà intorno al 35-40%, mentre il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 10 e 14 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Complessivamente, il fine settimana a Bari si prospetta caratterizzato da un clima estivo tipico, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Prestare attenzione all’umidità e all’indice di calore per evitare disidratazione e colpi di calore. Non ci sono previste precipitazioni significative o variazioni meteorologiche rilevanti, pertanto le condizioni rimarranno stabili e ideali per godersi le attività all’aperto.