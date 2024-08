Meteo CAGLIARI, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 Agosto 2024

Il tempo a Cagliari per Sabato 10 Agosto 2024 sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 31 gradi durante le ore centrali. L’umidità si aggirerà intorno al 70-80% in mattinata, per poi aumentare leggermente nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, e il vento soffierà a velocità moderata provenendo principalmente da direzione S-SW. La serata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso e temperature piacevoli attorno ai 26 gradi.

Domenica, 11 Agosto 2024

Anche per Domenica 11 Agosto 2024 il tempo a Cagliari sarà prevalentemente sereno, con temperature in netto aumento rispetto al giorno precedente. La giornata inizierà con temperature intorno ai 25 gradi, per poi salire rapidamente fino a toccare i 34 gradi nelle ore centrali. L’umidità si manterrà relativamente bassa, intorno al 40-50%, fino al pomeriggio quando aumenterà leggermente. Nel tardo pomeriggio e sera sono attese nubi sparse, con una diminuzione delle temperature fino a 26-27 gradi. Il vento sarà moderato proveniente da direzione S-SE.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Per Lunedì 12 Agosto 2024 il meteo a Cagliari prevede una giornata nuovamente serena, con temperature in linea con quelle della Domenica. La mattinata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 26 gradi, che saliranno gradualmente fino a toccare i 34 gradi nelle ore centrali. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, mentre il vento sarà leggero proveniente da direzione S-SE. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste nubi sparse, con una diminuzione delle temperature fino a 26-27 gradi.