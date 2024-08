Meteo Campobasso, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 agosto 2024

Le previsioni meteo per Sabato a Campobasso indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura inizierà a 21.9°C a mezzanotte, con un leggero aumento durante le prime ore del mattino, raggiungendo i 29.4°C intorno alle 09:00. Nel pomeriggio, il termometro si attesterà intorno ai 32.2°C, per poi diminuire leggermente verso sera. Non sono previste precipitazioni e l’umidità sarà moderatamente bassa, oscillando tra il 28% e il 47%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità compresa tra i 4 e 14 km/h.

Domenica, 11 agosto 2024

Anche per Domenica le condizioni meteo a Campobasso saranno stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura inizierà a 22.6°C a mezzanotte, raggiungendo i 33.8°C intorno alle 13:00 per poi diminuire leggermente nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà tra il 24% e il 47%, con venti deboli provenienti da ovest-nordovest. Nessuna precipitazione è prevista per l’intera giornata.

Lunedì, 12 agosto 2024

Per Lunedì le condizioni meteo a Campobasso rimarranno stabili, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. La temperatura oscillerà tra i 23.0°C e i 35.9°C, con picchi massimi nel primo pomeriggio. L’umidità sarà compresa tra il 18% e il 40%, mentre il vento soffierà principalmente da ovest e nord-est con una velocità variabile tra i 1 e 16 km/h.