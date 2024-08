Meteo Catania, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 Agosto 2024

Il tempo a Catania per Sabato sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente serene. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 32.7°C previsto per le ore centrali del pomeriggio. L’umidità varierà tra il 48% e il 77%. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra 1 e 14 km/h. Durante il pomeriggio, si potrebbero verificare nubi sparse, ma senza previsioni di precipitazioni.

Domenica, 11 Agosto 2024

Anche Domenica il meteo a Catania si manterrà stabile, con prevalenza di cielo sereno e temperature che oscilleranno tra i 26.5°C e i 32.6°C. L’umidità sarà compresa tra il 46% e il 65%. Il vento sarà leggero, con una direzione variabile tra nord-ovest e est-sudest e una velocità fino a 15 km/h. Nel pomeriggio e verso sera si prevedono nubi sparse senza precipitazioni.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Anche all’inizio della prossima settimana il meteo a Catania si manterrà stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 26.7°C e i 32.4°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 47% e l’81%. Il vento sarà leggero, proveniente da est e con una direzione variabile tra nord-est e ovest. Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

In conclusione, il fine settimana e l’inizio della settimana a Catania saranno caratterizzati da condizioni meteo stabili, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso e temperature elevate. Non sono previste precipitazioni significative, mentre il vento sarà leggero e variabile nella sua direzione. Sono quindi previste condizioni ideali per godersi le attività all’aperto e il clima estivo.