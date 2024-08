Meteo L’Aquila, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 Agosto 2024

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da un cielo sereno per la maggior parte del giorno. Le temperature si manterranno elevate, raggiungendo i 32.4°C nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 25% e il 46%. Il vento soffierà con intensità variabile, predominantemente da direzione Est-Sudest con velocità tra i 9 e i 15 km/h.

Domenica, 11 Agosto 2024

Anche Domenica godremo di condizioni meteorologiche favorevoli, con cielo sereno e temperature stabili intorno ai 33.7°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà contenuta, mantenendosi tra il 26% e il 51%. Il vento sarà leggero proveniente da Est, con velocità tra i 9 e i 12 km/h, favorendo un clima piacevole nell’area.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Lunedì sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi e temperature in aumento fino a raggiungere i 35°C nel primo pomeriggio. L’umidità rimarrà sotto controllo, oscillando tra il 19% e il 51%. Il vento sarà principalmente da direzione Est-Nordest, con una velocità compresa tra i 3 e i 16 km/h, garantendo un clima ventilato e gradevole.

In conclusione, il fine settimana si prospetta con condizioni meteorologiche stabili e temperature elevate, ideali per godersi le attività all’aperto. Sia Sabato che Domenica avranno un cielo sereno, mentre Lunedì si presenterà con poche nuvole. Le temperature massime raggiungeranno i 35°C, con un vento leggero che contribuirà a un clima piacevole. Speriamo che queste condizioni favorevoli persistano per garantire un weekend all’insegna del bel tempo.