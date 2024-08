Meteo Milano, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 Agosto 2024

Il tempo a Milano per Sabato si preannuncia generalmente stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno elevate, con punte massime intorno ai 35°C. Durante la nottata e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai 25°C. Durante la giornata, il cielo si manterrà per lo più sereno con un leggero aumento di nubi sparse nel tardo pomeriggio e in serata. L’umidità oscillerà tra il 40% e il 81%, mentre i venti soffieranno prevalentemente da direzioni settentrionali con intensità comprese tra 3 e 10 km/h.

Domenica, 11 Agosto 2024

Domenica, il tempo a Milano sarà caratterizzato da un aumento della nuvolosità rispetto alla giornata precedente. Il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso durante le prime ore del giorno, per poi coprirsi gradualmente nel corso della mattinata. Nel pomeriggio e in serata sono attese condizioni meteorologiche instabili con cielo coperto e possibili precipitazioni. Le temperature massime toccheranno i 35°C durante il primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente con l’arrivo delle nubi. L’umidità si manterrà tra il 37% e il 74%, mentre i venti soffieranno principalmente da direzioni meridionali con intensità comprese tra 2 e 7 km/h.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Lunedì il tempo a Milano si manterrà nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature massime saranno ancora elevate, attestandosi intorno ai 35°C, mentre durante la notte e le prime ore del mattino si manterranno intorno ai 25°C. Nel corso della giornata sono previste nubi sparse con tendenza a schiarite nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà tra il 37% e il 62%, mentre i venti soffieranno prevalentemente da direzioni settentrionali con intensità comprese tra 3 e 7 km/h.