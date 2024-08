Meteo Modena, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 Agosto 2024

Il meteo per Sabato a Modena prevede una giornata all’insegna del sereno con temperature in aumento. Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di 25.7°C e un’umidità del 75%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 3 km/h. Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con un’umidità in diminuzione e temperature in aumento, con punte massime di 35.1°C previste per le ore centrali del giorno. Nel pomeriggio e verso sera il cielo sarà sempre sereno con temperature stabili e un leggero aumento dell’umidità. Il vento soffierà da est con una velocità media di 10 km/h. Il clima rimarrà piacevolmente caldo, con una temperatura minima di 23.7°C e una massima di 36.2°C, e un’umidità che si manterrà intorno al 30-35%.

Domenica, 11 Agosto 2024

La giornata di Domenica verrà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con qualche variazione nel corso della giornata. Durante la notte e la mattina il cielo sarà sereno con un’umidità variabile e temperature comprese tra 23.4°C e 37.1°C. Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con un’improvvisa diminuzione dell’umidità e una lieve diminuzione delle temperature. Verso sera il cielo si coprirà parzialmente portando a un aumento dell’umidità e temperature in diminuzione. Il vento soffierà da est con una velocità media di 9 km/h. La temperatura oscillerà tra i 23.4°C e i 37.1°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 25-30% durante la giornata.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Lunedì sarà una giornata caratterizzata da un cielo nuvoloso con temperature più miti rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte e la mattina il cielo sarà coperto con un’umidità in aumento e temperature comprese tra 23.7°C e 37.3°C. Nel corso della giornata il cielo rimarrà coperto con un’umidità costante e temperature in lieve diminuzione. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 5 km/h. La temperatura oscillerà tra i 23.7°C e i 37.3°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 28-35% durante la giornata.

Queste previsioni meteo indicano un weekend di metà agosto caratterizzato da temperature elevate e cieli prevalentemente sereni, con solo qualche variazione nelle condizioni del cielo tra Domenica e Lunedì. Chiunque si trovi a Modena durante questo periodo potrà godere di una gradevole estate all’insegna del caldo e del bel tempo.