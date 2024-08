Meteo Palermo, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 Agosto 2024

Il tempo a Palermo per Sabato sarà caratterizzato da un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscillano tra i 26.1°C e i 31.5°C. L’umidità si manterrà intorno al 60-70%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media di 12-15 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’arco della giornata.

Domenica, 11 Agosto 2024

Anche Domenica a Palermo il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con alcune leggere nubi nel pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 26.2°C e i 31.9°C. L’umidità si manterrà intorno al 50-80%. Il vento sarà prevalentemente orientato a est-nordest con una velocità media tra i 10-13 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata, tranne per qualche nuvola nel pomeriggio.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Lunedì il cielo a Palermo si presenterà ancora sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori compresi tra i 26.9°C e i 32.5°C. L’umidità si aggirerà intorno al 50-80%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media tra i 10-13 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’arco della giornata, con il cielo che si manterrà per lo più sereno.

In sintesi, il fine settimana a Palermo si prospetta caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno piuttosto elevate. Non sono previste precipitazioni di rilievo, e il vento sarà moderato. È consigliabile comunque prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteo, poiché potrebbero verificarsi cambiamenti repentini.