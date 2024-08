Meteo Perugia, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 Agosto 2024

Il sabato a Perugia sarà caratterizzato da un’assenza di precipitazioni e un cielo per lo più sereno. Le temperature si manterranno elevate, con punte di 36.9°C nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 17% e il 33%, mentre il vento soffierà con intensità compresa tra 5 e 15 km/h, provenendo prevalentemente da nord-est.

Domenica, 11 Agosto 2024

Anche domenica sarà una giornata principalmente soleggiata, con solo alcune nubi sparse nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno elevate, con punte di 38.1°C nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 17% e il 36%, mentre il vento soffierà con intensità variabile tra 0 e 13 km/h, prevalentemente da sud-ovest verso est-nord-est.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Lunedì il cielo sarà prevalentemente sereno con presenza di nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature massime toccheranno i 38°C nel primo pomeriggio, mantenendosi elevate. L’umidità relativa si manterrà tra il 17% e il 37%, mentre il vento soffierà con intensità compresa tra 2 e 13 km/h, variando da nord a ovest-sud-ovest.

In sintesi, il fine settimana a Perugia si preannuncia molto caldo e asciutto, con temperature che sfioreranno i 38°C e un cielo per lo più sereno, accompagnato da brezze leggere. È consigliabile adottare le opportune precauzioni per proteggersi dal caldo e dall’esposizione prolungata al sole, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Buon fine settimana!