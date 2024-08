Meteo Potenza, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 Agosto 2024

Il tempo a Potenza sabato si preannuncia decisamente stabile. Non sono previste precipitazioni lungo l’arco della giornata, mentre la temperatura massima arriverà a 31.3°C intorno alle ore 13:00. L’umidità si manterrà intorno al 30% durante la giornata. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media tra i 9 e 11 km/h.

Domenica, 11 Agosto 2024

La domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno e da temperature gradevoli. Durante la notte, la temperatura si manterrà attorno ai 21°C con un’umidità del 55%. Durante il giorno, il termometro raggiungerà i 32.1°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 26%. Il vento sarà prevalentemente da nord-nordest con una velocità tra i 6 e i 10 km/h.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Anche per lunedì le previsioni indicano un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22.9°C e i 33.8°C, con un’umidità che varierà tra il 19% e il 40%. Il vento soffierà da nord-nordest con intensità tra i 6 e i 15 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Potenza si prospetta all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. È consigliabile godersi le giornate all’aperto, magari con un’escursione in natura o una passeggiata in città. Buon divertimento!