Meteo Prato, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 Agosto 2024

Il sabato si preannuncia con una mattinata dal cielo sereno, con temperature iniziali intorno ai 25 gradi e un’umidità del 68%. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà leggermente, con la presenza di nubi sparse e un lieve aumento delle temperature fino a toccare i 39 gradi intorno alle ore 14:00. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con direzione prevalente da est a nord-est. Alla sera, il cielo si libererà nuovamente, mantenendo comunque una temperatura gradevole intorno ai 29 gradi.

Domenica, 11 Agosto 2024

La domenica si aprirà con un cielo coperto e temperature intorno ai 27 gradi, accompagnate da un’umidità del 51%. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà prevalentemente coperto, con la presenza di nubi sparse e un lieve aumento delle temperature fino a toccare i 39 gradi intorno alle ore 14:00. La velocità del vento si manterrà moderata, con direzione prevalente da nord-est. Verso sera, il cielo si coprirà maggiormente, mantenendo comunque una temperatura gradevole intorno ai 26 gradi.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Lunedì si aprirà con un cielo coperto, temperature intorno ai 25 gradi e un’umidità del 52%. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà prevalentemente coperto, con la presenza di nubi sparse e un lieve aumento delle temperature fino a toccare i 39 gradi intorno alle ore 14:00. La velocità del vento sarà generalmente lieve, con direzione prevalente da est a nord-est. Verso sera, il cielo si libererà nuovamente, mantenendo comunque una temperatura gradevole intorno ai 26 gradi.

L’articolo fornisce una panoramica dettagliata del meteo a Prato per i prossimi giorni, permettendo ai lettori di pianificare le proprie attività in base alle previsioni. Speriamo che queste informazioni siano utili per godersi al meglio il fine settimana e il lunedì a Prato!