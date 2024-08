Meteo Taranto, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 Agosto 2024:

Il tempo a Taranto sabato sarà caratterizzato da condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature inizieranno a 28.6°C a mezzanotte, raggiungendo il picco di 36.5°C alle 13:00, per poi diminuire gradualmente fino a 29.6°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà intorno al 24-61%, mentre il vento soffierà da nord con una velocità media di 7-26 km/h. Nel complesso, ci aspettiamo una giornata calda e asciutta.

Domenica, 11 Agosto 2024:

Anche domenica il cielo si presenterà sereno su Taranto. Le temperature si aggireranno intorno ai 24.5-36.5°C, con un lieve aumento dell’umidità nel corso della giornata, che oscillerà tra il 18% e il 68%. Il vento sarà prevalentemente da nord-est con una velocità che varierà dai 3 ai 21 km/h. Un’altra giornata calda e soleggiata, ideale per attività all’aperto.

Lunedì, 12 Agosto 2024:

La tendenza dei giorni precedenti si conferma anche per lunedì, con cielo sereno e temperature che oscilleranno tra i 26.7 e i 37.7°C. L’umidità si manterrà intorno al 24-57%, mentre il vento sarà prevalente da sud-ovest con una velocità tra i 1 e gli 10 km/h. In generale, il tempo si prospetta stabile e caldo, ideale per godersi le attività all’aperto.

In conclusione, il fine settimana e l’inizio della prossima settimana a Taranto si preannunciano all’insegna del bel tempo, con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di evitare le ore più calde della giornata per svolgere attività all’aperto.