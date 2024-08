Meteo Venezia, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 Agosto 2024

Il tempo a Venezia sabato sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 32.4°C atteso per le ore centrali del pomeriggio. L’umidità si manterrà moderata, con valori intorno al 47% nelle ore diurne. Il vento soffierà da direzioni variabili, con una velocità massima prevista di 11 km/h proveniente dal quadrante sudest. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Domenica, 11 Agosto 2024

Domenica il cielo a Venezia si presenterà inizialmente sereno, ma nel corso della giornata sono previsti addensamenti nuvolosi che porteranno a un cielo parzialmente coperto nelle ore pomeridiane. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 24.5°C e un massimo di 35.1°C. L’umidità si manterrà moderata, con valori compresi tra il 25% e il 90% durante l’arco della giornata. Il vento soffierà principalmente da nord-nordest con una velocità compresa tra 3 e 9 km/h. Nel tardo pomeriggio sono previste condizioni di copertura nuvolosa con temperature intorno ai 33.9°C e venti moderati da sudest.

Lunedì, 12 Agosto 2024

La giornata di lunedì a Venezia inizierà con nubi sparse, che daranno gradualmente spazio a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 35.7°C previsto per le ore centrali del pomeriggio. L’umidità si manterrà moderata, con valori intorno al 33%. Il vento soffierà principalmente da sudest con una velocità compresa tra 2 e 11 km/h. Nel corso della giornata sono previste condizioni di sereno con una leggera copertura nuvolosa nelle ore serali.

Con queste previsioni, la popolazione di Venezia potrà godere di un weekend all’insegna del bel tempo, con temperature elevate e solo lievi variazioni delle condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere a portata di mano acqua e protezione solare per proteggersi dai raggi UV.

Le previsioni meteorologiche sono fornite a scopo informativo e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di consultare fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.