Meteo Verona, previsioni da Sabato 10 a Lunedì 12 Agosto

Sabato, 10 Agosto 2024

Il tempo a Verona sabato sarà prevalentemente soleggiato con temperature che raggiungeranno un massimo di 35°C. Al mattino, ci sarà cielo sereno con temperature in lieve aumento fino a 30.9°C alle ore 9:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse e una temperatura massima di 34.7°C alle 14:00. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature che scenderanno gradualmente fino a 26.1°C a mezzanotte. Il vento soffierà prevalentemente da direzione sud-est con velocità comprese tra 1 km/h e 11 km/h.

Domenica, 11 Agosto 2024

Domenica a Verona sarà caratterizzata da una giornata variabile con alternanza di nuvole sparse e schiarite. Le temperature massime raggiungeranno i 34.9°C nel primo pomeriggio, mentre al mattino si manterranno attorno ai 27.3°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse e temperature in diminuzione fino a 24.9°C a mezzanotte. Durante la giornata, il vento soffierà prevalentemente da sud-est con intensità variabile tra 1 km/h e 7 km/h.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Lunedì il cielo a Verona sarà prevalentemente coperto con temperature che raggiungeranno un massimo di 35.9°C nel primo pomeriggio. Al mattino, il cielo sarà nuvoloso con temperature in aumento fino a 31.2°C alle ore 9:00. Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a schiarite e una temperatura massima di 35.9°C alle 14:00. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in lieve diminuzione fino a 25.8°C a mezzanotte. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord-ovest con velocità comprese tra 3 km/h e 8 km/h.