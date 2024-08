Meteo Bologna, previsioni da Domenica 11 a Martedì 13 Agosto

Domenica, 11 Agosto 2024

Le previsioni meteo per domenica a Bologna suggeriscono una giornata variabile, con nuvole sparse e momenti di sereno. Le temperature saranno piuttosto elevate, con un massimo di 36.9°C atteso intorno alle 15:00. L’umidità si manterrà al di sotto del 30%, mentre la velocità del vento varierà tra 1 e 13 km/h, prevalentemente da est a sud-est.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Lunedì, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature in aumento durante la giornata. La massima di 37.5°C è prevista per le ore centrali del pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà intorno al 26-27%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1 e 9 km/h, proveniente principalmente da est e nord-est.

Martedì, 13 Agosto 2024

Martedì ci sarà un’ulteriore aumento delle temperature, con un massimo di 37.5°C previsto nel primo pomeriggio. Il cielo si presenterà nuvoloso con momenti di sereno, e l’umidità si manterrà intorno al 26-28%. Il vento sarà debole, proveniente da direzioni variabili tra ovest e nord-est, con velocità comprese tra 1 e 12 km/h.

In conclusione, il clima a Bologna per i prossimi giorni sarà caratterizzato da temperature elevate e cieli variabili, con possibili momenti di sereno alternati a nuvole sparse e copertura nuvolosa. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e adottare le dovute precauzioni in base alle previsioni specifiche per ciascuna giornata.