Meteo Campobasso, previsioni da Domenica 11 a Martedì 13 agosto

Domenica, 11 Agosto 2024:

Per Domenica, si prevede un cielo sereno per gran parte della giornata a Campobasso. La temperatura sarà piuttosto calda, con un massimo di 32.5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà intorno al 28-29%, mentre il vento soffierà leggero da nord-nordest con velocità comprese tra 14 e 16 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Lunedì, 12 Agosto 2024:

Lunedì il cielo rimarrà sereno a Campobasso. Le temperature saranno in aumento, con un massimo di 35°C intorno alle 14:00. L’umidità diminuirà gradualmente, stabilendosi intorno al 19-20%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità compresa tra 7 e 9 km/h nel pomeriggio. Non ci saranno precipitazioni durante l’intera giornata.

Martedì, 13 Agosto 2024:

Anche per Martedì è previsto un cielo sereno su Campobasso. Le temperature raggiungeranno un massimo di 35.9°C intorno alle 14:00. L’umidità si manterrà intorno al 18-21%, con un leggero aumento nel tardo pomeriggio. Il vento sarà predominante da nord-nordest con velocità variabili tra 10 e 18 km/h. Nel primo pomeriggio è prevista una breve fase con cielo poco nuvoloso, ma senza precipitazioni.

L’andamento del meteo per i prossimi giorni a Campobasso si presenta stabile, con cielo sereno e temperature in aumento, ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Sia lunedì che martedì, le temperature massime saranno elevate, toccando punte vicine ai 36°C. È consigliato prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e mantenere un’adeguata idratazione.