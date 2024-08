Meteo Catanzaro, previsioni da Domenica 11 a Martedì 13 Agosto

Domenica, 11 Agosto 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e serene a Catanzaro. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 35-36°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 29% e il 64%. Durante la notte, la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno e temperature comprese tra i 27°C e i 26°C.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Anche per lunedì non sono previste variazioni significative. Il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata, con temperature che si attesteranno intorno ai 34-35°C durante le ore centrali e un’umidità compresa tra il 25% e il 75%. Il vento sarà debole, con velocità tra i 2 e i 18 km/h provenienti principalmente da direzione sud-est. Anche di notte le condizioni meteorologiche saranno stabili, con temperature attorno ai 26-27°C.

Martedì, 13 Agosto 2024

La giornata di martedì inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 32-33°C. Tuttavia, nel corso della mattinata è prevista l’arrivo di piogge deboli, accompagnate da un calo delle temperature. Nel pomeriggio le precipitazioni si attenueranno, lasciando spazio nuovamente al sereno. Le temperature massime saranno intorno ai 31-32°C, con un’umidità che potrebbe raggiungere il 65%. Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 24-25°C.

Queste previsioni meteo offrono un quadro rassicurante per i prossimi giorni a Catanzaro, con temperature elevate e condizioni generali di bel tempo, salvo la breve parentesi piovosa prevista per martedì mattina. È consigliabile prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.