Meteo Firenze, previsioni da Domenica 11 a Martedì 13 Agosto

Domenica, 11 Agosto 2024:

Per Domenica, a Firenze, si prevede una giornata variabile con cielo coperto e nubi sparse. La temperatura si manterrà intorno ai 25-40°C con un’umidità che oscillerà tra il 18% e il 71%. Durante la mattina e il pomeriggio, non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo sarà coperto. Alle 17:00, il cielo si schiarirà, diventando sereno. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 0 e 12 km/h.

Lunedì, 12 Agosto 2024:

Per Lunedì, le condizioni meteorologiche cambieranno. Durante la mattinata, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 25-40°C e umidità tra il 18% e il 75%. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà, e alle 16:00 sono previste precipitazioni. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità tra 2 e 13 km/h.

Martedì, 13 Agosto 2024:

Martedì, il tempo sarà stabile con cielo sereno e nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 25 e i 38°C, con un’umidità che varierà tra il 26% e il 71%. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà, e sono previste precipitazioni. Il vento soffierà da ovest con una velocità tra 3 e 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con una combinazione di cielo coperto, sereno e precipitazioni sparse. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici per prepararsi adeguatamente a queste variazioni.