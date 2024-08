Prosegue ondata di calore: prossime 48 ore con temperature a 40°C su 5 regioni, ecco l’avviso dell’A.M.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche estreme con effetti significativi su gran parte dell’Italia per le prossime 48 ore. Il comunicato, rilasciato alle ore 12:00 UTC del 10 agosto 2024, prevede una persistenza di condizioni di onda di calore che interesseranno in modo particolare le regioni tirreniche della penisola. Vediamo i dettagli.

Dettagli dell’Avviso

L’allerta meteo fa riferimento a una situazione di ondata di calore prolungata che è destinata a influenzare significativamente il clima delle aree interessate. La previsione mette in guardia le popolazioni locali circa i possibili effetti negativi di tali condizioni estreme, che potrebbero includere rischi per la salute e disagi per le attività quotidiane. Ecco il comunicato:

PERSISTONO PER LE PROSSIME 48 ORE CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE CON TEMPERATURE MASSIME FINO A 39/40°C SU TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, SARDEGNA E CAMPANIA, CON RIFERIMENTO SPECIE ALLE AREE INTERNE. C.N.M.C.A.