Meteo Messina, previsioni da Lunedì 12 a Mercoledì 14 Agosto

Meteo Messina prossimi giorni 12 Agosto, 13 Agosto, 14 Agosto: previsioni serene con temperature elevate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano condizioni prevalentemente serene e calde. Lunedì 12 Agosto, si prevede un cielo completamente sereno per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 32°C intorno alle ore 10 del mattino, diminuendo leggermente nel pomeriggio e stabilizzandosi attorno ai 31°C. L’umidità si manterrà intorno al 60-70% durante la giornata. Il vento soffierà da sud con una velocità di 22 km/h nelle prime ore del pomeriggio, per poi diminuire progressivamente fino a diventare leggero, proveniente da est verso sera.

Martedì 13 Agosto, il meteo a Messina sarà ancora caratterizzato da cielo sereno. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 31-32°C nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio scenderanno leggermente fino a 30°C. L’umidità si manterrà intorno al 60-70% durante la giornata, mentre il vento soffierà da nord con una velocità variabile, intorno ai 15 km/h. In serata, le temperature caleranno ulteriormente, stabilizzandosi attorno ai 27-28°C.

Mercoledì 14 Agosto, il clima a Messina rimarrà stabile, con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 32°C durante la mattinata, per poi scendere leggermente nel corso della giornata, attestandosi intorno ai 30-31°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 60-70%, mentre il vento soffierà da nord con una velocità tra i 15 e i 20 km/h. In serata, le temperature caleranno fino a stabilizzarsi attorno ai 27-28°C.

Complessivamente, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano una situazione di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alla protezione solare e mantenere un adeguato livello di idratazione, considerando le elevate temperature previste.