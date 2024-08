Meteo Modena, previsioni da Lunedì 12 a Mercoledì 14 Agosto

Meteo Modena prossimi giorni 12 Agosto, 13 Agosto, 14 Agosto: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena mostrano un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 12 Agosto, 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e coperto, con temperature che oscilleranno intorno ai 25-26°C nelle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà, e ci aspettiamo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 35-37°C nel primo pomeriggio. La giornata proseguirà con cielo nuvoloso, e ci saranno lievi precipitazioni nel primo pomeriggio, con venti leggeri che soffieranno principalmente da est e nord-est. L’umidità si manterrà intorno al 26-28% nel pomeriggio, mentre la velocità media del vento sarà compresa tra 4 e 8 km/h.

Martedì, 13 Agosto, 2024

Martedì sarà caratterizzato da condizioni meteo prevalentemente serene. La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 25-27°C nelle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno, e le temperature aumenteranno fino a toccare i 35-37°C nel primo pomeriggio. Nel primo pomeriggio è prevista pioggia, con venti che soffieranno da sud-ovest, raggiungendo velocità fino a 11 km/h. L’umidità aumenterà fino al 56% nel tardo pomeriggio, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 7-8 km/h.

Mercoledì, 14 Agosto, 2024

Mercoledì vedrà un cielo nuvoloso con possibili schiarite. La giornata inizierà con nubi sparse e coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 25-27°C nelle prime ore del mattino. Durante la giornata, il cielo si manterrà coperto con lievi precipitazioni nel tardo pomeriggio. I venti soffieranno principalmente da ovest e nord-ovest, raggiungendo velocità fino a 11 km/h. L’umidità sarà intorno al 36-47%, mentre le temperature massime si attesteranno intorno ai 33-35°C. Nel tardo pomeriggio, è previsto un calo delle temperature con cielo coperto e venti che ruoteranno verso sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con temperature elevate e possibili precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.