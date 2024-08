Meteo Padova, previsioni da Lunedì 12 a Mercoledì 14 Agosto

Meteo Padova prossimi giorni 12 Agosto, 13 Agosto, 14 Agosto: sereno e caldo con lieve aumento delle temperature

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova indicano un clima generalmente sereno e caldo, con temperature in leggero aumento. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni singolo giorno.

Lunedì, 12 Agosto 2024

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nubi sparse. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo il picco massimo intorno alle ore 15:00 con 37.4°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si coprirà leggermente, mantenendo comunque temperature elevate. Il vento soffierà da sud con una velocità media di 7 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 31-44%.

Martedì, 13 Agosto 2024

Anche martedì si prospetta una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte del giorno. Le temperature massime raggiungeranno i 37.3°C intorno alle ore 14:00, mentre nel tardo pomeriggio e sera si verificherà un aumento della copertura nuvolosa. Il vento sarà moderato, proveniente da sud-ovest con velocità compresa tra 6 e 12 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 32-52%.

Mercoledì, 14 Agosto 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi fino al tardo mattino. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, portando a un cielo coperto verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35.7°C intorno alle ore 13:00, diminuendo leggermente nel corso della giornata. Il vento sarà prevalentemente debole, proveniente da direzioni variabili, con velocità compresa tra 2 e 11 km/h. L’umidità oscillerà tra il 38% e il 67% durante la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova indicano una tendenza al bel tempo e a un graduale aumento delle temperature, garantendo condizioni ideali per godersi le giornate estive. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le opportune misure di protezione per contrastare il caldo. Un’adeguata idratazione e la protezione solare saranno fondamentali per affrontare al meglio queste giornate di clima estivo.