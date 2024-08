Meteo Perugia, previsioni da Lunedì 12 a Mercoledì 14 Agosto

Previsioni Meteo Perugia Prossimi Giorni:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un clima stabile e soleggiato, con temperature in aumento e venti leggeri. Ecco un dettaglio delle condizioni previste per lunedì, martedì e mercoledì.

Meteo per Lunedì, 12 Agosto 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature gradevoli. Durante le prime ore del mattino, la temperatura si manterrà intorno ai 27°C, con una leggera brezza proveniente da est-nordest. Nel corso della giornata, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 37.7°C nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso con una leggera diminuzione delle temperature. La serata sarà caratterizzata da cieli sereni e una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 37.7°C, mentre le minime non scenderanno al di sotto dei 26.3°C. L’umidità sarà relativamente bassa, mantenendosi intorno al 16-45%. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 3 e i 8 km/h provenendo principalmente da est e sud-est.

Meteo per Martedì, 13 Agosto 2024:

Martedì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche simili a quelle della giornata precedente. Il cielo si presenterà sereno con un aumento delle temperature nel corso della giornata. Durante le ore notturne, le temperature si manterranno intorno ai 27.9°C con una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest. Durante la mattinata, le temperature saliranno fino a toccare i 36.3°C, con una leggera presenza di nubi sparse nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 35.7°C. La serata sarà caratterizzata da cieli sereni e una leggera brezza proveniente da sud-sudovest.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 36.3°C, mentre le minime non scenderanno al di sotto dei 26.1°C. L’umidità sarà leggermente più elevata rispetto al giorno precedente, mantenendosi intorno al 20-52%. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 1 e i 12 km/h provenendo principalmente da sud-est e sud-ovest.

Meteo per Mercoledì, 14 Agosto 2024:

Mercoledì continuerà con condizioni meteo stabili e soleggiate. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 27.2°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sudovest. Durante la giornata, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 35.7°C nel pomeriggio con la presenza di nubi sparse. Nel tardo pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con una leggera diminuzione delle temperature. La serata sarà caratterizzata da cieli sereni con una leggera brezza proveniente da est-sud-est.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35.7°C, mentre le minime non scenderanno al di sotto dei 25.2°C. L’umidità si manterrà intorno al 20-59%. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 1 e i 15 km/h provenendo principalmente da sud-est e sud-ovest.