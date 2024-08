Meteo Potenza, previsioni da Lunedì 12 a Mercoledì 14 Agosto

Meteo Potenza prossimi giorni 12 Agosto, 13 Agosto, 14 Agosto: sereno con temperature in aumento

Per Lunedì 12 Agosto, il meteo a Potenza prevede una giornata all’insegna del sereno, con temperature in aumento. Durante la mattina il cielo sarà limpido, con temperature che oscilleranno intorno ai 28-30°C e venti deboli provenienti da nord-est. Nel pomeriggio il cielo si manterrà sereno, con un aumento delle temperature che raggiungeranno i 33-34°C. La sera si presenterà ancora serena, con temperature attorno ai 25-27°C e venti deboli provenienti da nord-est. L’umidità si manterrà intorno al 28-30% per gran parte della giornata.

Per Martedì 13 Agosto, il meteo a Potenza prevede una situazione simile, con cielo sereno e temperature in aumento. Durante la mattina il cielo sarà sereno, con temperature comprese tra i 30-32°C e venti deboli provenienti da nord-est. Nel pomeriggio il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni, e le temperature raggiungeranno i 33-34°C. La sera si manterrà serena, con temperature attorno ai 25-27°C e venti deboli provenienti da nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 27-30% per gran parte della giornata.

Per Mercoledì 14 Agosto, il meteo a Potenza prevede ancora una giornata con cielo sereno e temperature in aumento. Durante la mattina il cielo sarà sereno, con temperature intorno ai 30-32°C e venti deboli provenienti da nord-est. Nel pomeriggio il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni, e le temperature raggiungeranno i 31-32°C. Nella seconda parte della giornata sono previste precipitazioni deboli con temperature che si abbasseranno intorno ai 25-28°C. L’umidità si manterrà intorno al 35-40% per gran parte della giornata.