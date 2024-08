Previsioni meteo: il caldo africano non molla, ma occhio ai temporali di calore nei prossimi giorni

Onda di calore Sull’Italia: previsioni per l’inizio di settimana

L’Italia continua ad affrontare una intensa ondata di calore che, nei prossimi giorni, non accennerà a diminuire. L’anticiclone africano, che da settimane domina le condizioni meteorologiche del nostro Paese, rimarrà il protagonista indiscusso anche nella prima parte della settimana, garantendo tempo ampiamente stabile e caldo intenso con poche variazioni a livello termico rispetto al weekend appena trascorso. L’unica nota di variabilità sarà rappresentata da alcuni temporali di calore che interesseranno principalmente le zone alpine e appenniniche.

Vediamo i dettagli previsionali giorno per giorno:

Lunedì 12 Agosto: La giornata sarà caratterizzata da un caldo intenso, con l’anticiclone africano ancora ben saldo sulla penisola. Le temperature raggiungeranno punte di 37-38°C in pianura padana e addirittura 39-40°C nelle zone interne del centro Italia. Anche al sud il caldo sarà intenso, con picchi di 38-39°C in Puglia. Le condizioni meteo saranno improntate alla stabilità atmosferica e alla prevalenza del sole, ma non mancheranno rovesci e temporali pomeridiani sui settori alpini, in particolare su quelli occidentali, e sull’Appennino Emiliano al confine con la Toscana.

Martedì 13 Agosto: La giornata proseguirà all’insegna del caldo e della stabilità generale. Tuttavia, il pomeriggio potrebbe portare temporali sui settori alpini, con rari sconfinamenti verso le pianure vicine. Anche l’Appennino centrale, tra Marche, Umbria e Lazio, potrebbe essere interessato da temporali e acquazzoni. Le temperature non subiranno variazioni significative rispetto al giorno precedente, con un lieve calo al nord ma ancora picchi elevati.

Mercoledì 14 Agosto: Ferragosto vedrà l’anticiclone africano ancora presente, sebbene con una lieve diminuzione della sua intensità. I rovesci e i temporali interesseranno le Alpi e potrebbero estendersi verso le pianure piemontesi nel pomeriggio. Anche l’Appennino centro-meridionale potrebbe vedere locali fenomeni temporaleschi pomeridiani. Le temperature rimarranno stabili, senza particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti, quindi il clima si manterrà sempre molto caldo.