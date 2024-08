Puglia: esplosione in un Trullo a Cisternino, gli aggiornamenti

Un’esplosione devastante ha colpito un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi, provocando gravi danni e mettendo a rischio la vita di due persone.

Attualmente, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato sotto le macerie. Una donna invece è rimasta ferita dal crollo ed è stata già trasportata d’urgenza in ospedale, in codice rosso. Le operazioni di soccorso sono complesse e richiedono grande attenzione per garantire la sicurezza del personale e per evitare ulteriori crolli.

Le prime ricostruzioni indicano che l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Il trullo, un tipico esempio di architettura tradizionale della Valle d’Itria, ha subito ingenti danni, con alcune parti dell’edificio completamente crollate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la protezione civile e diversi mezzi di soccorso.

Aggiornamento ore 13.30 – L’uomo che risultava disperso e che è stato a lungo cercato sotto le macerie è stato ritrovato senza vita. Oltre alla 53enne portata in ospedale e al 55enne trovato senza vita, c’erano altre due persone che però, al momento dell’esplosione erano distanti e sono rimaste illese.