Gravi incendi in Grecia nell’area di Atene: evacuate intere città e ospedali, case in fiamme

Un violento incendio sta colpendo l’area a nord-est di Atene, devastando una vasta area boschiva e minacciando zone abitate e edifici. Le fiamme, alimentate da forti venti e temperature roventi, hanno avuto un impatto devastante e bruciato vegetazione ma anche case e automobili, costringendo le autorità a ordinare l’evacuazione di numerosi residenti.

Le operazioni di evacuazione hanno coinvolto almeno 11 città e villaggi vicini alla capitale greca, tra cui l’antico centro di Maratona. Il fumo denso generato dal rogo ha raggiunto anche Atene, oscurando il cielo e rendendo l’aria opprimente. L’incendio, scoppiato domenica vicino a Varnavas, a 35 chilometri a nord della capitale, ha rapidamente devastato un’ampia area boschiva, diffondendosi attraverso diversi fronti. Le località colpite includono il villaggio di Grammatiko, la località balneare di Nea Makri e il Monte Penteli.

Le autorità hanno emesso nuovi messaggi di evacuazione, coprendo un ampio raggio di zone. Gli ordini di evacuazione sono stati estesi da Maratona a Nea Makri, da Rapentosa a Drosia attraverso Dionysos Avenue, e da Dionysos a Drosia e Kifissia. I vigili del fuoco hanno riferito che a mezzanotte le fiamme hanno raggiunto le prime case di Dioniso, con notizie di almeno due abitazioni già avvolte dalle fiamme. Anche alcuni ospedali sono stati evacuati per precauzione.

Per far fronte all’emergenza, oltre 500 vigili del fuoco sono in azione, supportati da 17 aerei e 15 elicotteri. Le operazioni di spegnimento sono particolarmente complesse a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della rapidità con cui il rogo si è esteso.

Le autorità locali e i servizi di emergenza stanno facendo il possibile per contenere il fuoco e garantire la sicurezza dei residenti. Tuttavia, la situazione rimane critica e in continua evoluzione, con le fiamme che continuano a minacciare ulteriori aree e a complicare le operazioni di soccorso.

Major wildfires blaze in Greece’s Attica region

The residents of nearly 10 villages evacuated in the very early hours of Monday after many homes were damaged, local media reported.

According to the local fire department, the fire spread quickly due to gale-force winds. pic.twitter.com/FMzf9AcfGF

— Valdis (@valdisjansonsn) August 12, 2024