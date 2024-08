Intensa scossa avvertita a Los Angeles da milioni di persone

Una scossa di terremoto piuttosto intensa si è verificata poco fa in California nell’area di Los Angeles. Dalle prime stime il sisma ha avuto una magnitudo di 4.4 e si è verificato a circa 15 km dalla città di Los Angeles.

Il terremoto, avvenuto alle 21:20 ora italiana, è stato avvertito distintamente in tutta l’area metropolitana di Los Angeles e fin sulla costa californiana, da Santa Monica a Long Beach: milioni le persone interessate. Non si segnalano danni ma solo caduta di oggetti e soprammobili in diverse abitazioni.