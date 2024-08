Meteo BARI, previsioni da Martedì 13 a Giovedì 15 Agosto

Martedì, 13 Agosto 2024

Il tempo a Bari per martedì si preannuncia stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un picco massimo di 32.7°C intorno alle 10:00 del mattino. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 42% e il 72%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da nord-nordest con una velocità media compresa tra 2 km/h e 14 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Mercoledì, 14 Agosto 2024

Mercoledì, a Bari, il tempo subirà un cambiamento repentino. La giornata inizierà con un aumento delle nuvole e un calo delle temperature, seguito da un temporale intorno all’1:00 di notte. La pioggia si protrarrà per diverse ore, accompagnata da un aumento dell’umidità fino al 82%. Durante il temporale, il vento soffierà da nord-ovest con velocità compresa tra 1 km/h e 7 km/h. Nel corso della giornata, il tempo si rasserenerà gradualmente, con il ritorno del sereno a partire dalle prime ore del mattino. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32.7°C, mentre l’umidità diminuirà fino al 46%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-nordest con una velocità compresa tra 11 km/h e 16 km/h.

Giovedì, 15 Agosto 2024

Giovedì sarà caratterizzato da un ritorno al sereno su Bari, senza precipitazioni previste. Le temperature massime raggiungeranno i 33.4°C verso mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà moderata, oscillando tra il 41% e il 53%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra 3 km/h e 17 km/h. Nel complesso, la giornata si prospetta calda e asciutta, ideale per attività all’aperto.