Meteo Brescia, previsioni da Martedì 13 a Giovedì 15 Agosto

Meteo Brescia prossimi giorni 13 Agosto, 14 Agosto, 15 Agosto: temperature in aumento e cielo variabile

Il tempo a Brescia nei prossimi giorni si preannuncia con temperature in aumento e cielo variabile. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

Martedì, 13 Agosto 2024

La giornata di martedì inizierà con un cielo sereno, con temperature intorno ai 25-26°C. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà sereno, con un graduale aumento delle temperature che raggiungeranno i 33-35°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da sud-sud-ovest con una velocità fino a 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% per gran parte della giornata. In serata il cielo sarà poco nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai 27-30°C.

Mercoledì, 14 Agosto 2024

Mercoledì vedrà un inizio di giornata con cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 24-26°C. Durante la mattinata il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con un aumento delle nubi nel corso della giornata. Le temperature saliranno fino a 32-33°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da diverse direzioni con una velocità variabile tra 1 e 6 km/h. L’umidità aumenterà fino al 60% nel tardo pomeriggio, mantenendosi costante anche in serata. Il cielo si presenterà coperto con temperature attorno ai 23-25°C.

Giovedì, 15 Agosto 2024

Giovedì sarà caratterizzato da un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 22-23°C. Nel corso della mattinata il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, mantenendo le temperature intorno ai 30°C. Nel pomeriggio il cielo si presenterà nuvoloso con temperature di 32-34°C. Il vento soffierà da diverse direzioni con una velocità fino a 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% per gran parte della giornata. In serata il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 23-28°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Brescia indicano un aumento delle temperature nei prossimi giorni, con un cielo che andrà da sereno a parzialmente nuvoloso. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e alle temperature per potersi preparare al meglio alle condizioni meteorologiche in evoluzione.