Meteo Catania, previsioni da Martedì 13 a Giovedì 15 Agosto

Martedì, 13 Agosto 2024:

Il tempo a Catania per martedì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 33.4°C intorno a mezzogiorno. Durante il pomeriggio, sono previste nubi sparse con una leggera diminuzione delle temperature, mentre verso sera il cielo si libererà nuovamente. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 40% e il 69%, mentre i venti soffieranno con intensità compresa tra i 2 km/h e i 14 km/h, provenienti principalmente da est e nord-est.

Mercoledì, 14 Agosto 2024:

Mercoledì il clima a Catania si manterrà stabile, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 34.7°C verso mezzogiorno, diminuendo leggermente nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e la sera, sono previste nubi sparse. L’umidità si manterrà tra il 31% e il 54%, mentre i venti soffieranno con una variazione tra 3 km/h e 13 km/h, provenienti principalmente da est e nord-ovest.

Giovedì, 15 Agosto 2024:

Per giovedì a Catania si prevede un’altra giornata di cielo sereno con qualche presenza di nubi sparse durante le ore centrali del giorno. Le temperature massime raggiungeranno i 35.6°C, diminuendo leggermente nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 24% e il 60%, mentre i venti soffieranno con intensità compresa tra 1 km/h e 16 km/h, provenienti principalmente da est e nord-est.

In conclusione, per i prossimi giorni a Catania è previsto un clima caldo e prevalentemente sereno, con temperature elevate e un’umidità moderata. I venti avranno un’incidenza minima sulle condizioni meteorologiche. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate e mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.