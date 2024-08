Meteo Catanzaro, previsioni da Martedì 13 a Giovedì 15 Agosto 2024

Meteo Catanzaro prossimi giorni 13 Agosto, 14 Agosto, 15 Agosto: Sereno e caldo

La previsione meteo per i prossimi giorni a Catanzaro mostra condizioni di sereno con temperature elevate e umidità moderata. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 13 Agosto, 2024

La giornata inizierà con temperature intorno ai 28°C al mattino, con un leggero calo verso le prime ore del pomeriggio. Il cielo sarà sereno per l’intera giornata senza precipitazioni. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 10 e i 30 km/h proveniente da ovest-nord-ovest. L’umidità oscillerà tra il 57% e l’85%. Le temperature massime raggiungeranno i 35.9°C verso mezzogiorno, mentre le minime si attesteranno intorno ai 26.4°C durante la notte.

Mercoledì, 14 Agosto, 2024

Anche mercoledì il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature massime toccheranno i 36.2°C intorno alle 11:00, mentre le minime saranno di circa 25°C durante la notte. Il vento sarà debole con intensità tra 1 e 28 km/h proveniente principalmente da ovest-nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 90% durante le prime ore del mattino per poi scendere al 56% nel pomeriggio.

Giovedì, 15 Agosto, 2024

Anche per giovedì le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34.1°C verso mezzogiorno, mentre le minime oscilleranno intorno ai 23.7°C durante la notte. Il vento sarà debole, con intensità tra 0 e 13 km/h proveniente principalmente da nord-ovest. L’umidità si manterrà sotto il 60% per gran parte della giornata.

In conclusione, nei prossimi giorni a Catanzaro si prevede un clima stabile e caldo, con cielo sereno e venti deboli. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere adeguate misure di idratazione e protezione solare.