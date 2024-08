Meteo Firenze, previsioni da Martedì 13 a Giovedì 15 Agosto

Meteo Firenze Prossimi Giorni: 13 Agosto, 14 Agosto, 15 Agosto

Le previsioni meteo per Firenze indicano condizioni generalmente stabili per i prossimi giorni, con un caldo estivo che persiste. Tuttavia, è importante essere preparati per variazioni nel corso della giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascun giorno.

Martedì, 13 Agosto 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 25-26°C e un’umidità del 70-77%. Il vento soffierà leggero dai quadranti Est e Sud con velocità comprese tra 1 e 3 km/h. Nel corso della giornata, avremo un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 39°C nel primo pomeriggio, con un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento dell’umidità nel tardo pomeriggio, con venti leggeri provenienti dal quadrante Sud-Ovest.

Mercoledì, 14 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 24-25°C. L’umidità si attesterà intorno al 72-80%, con venti leggeri provenienti dai quadranti Est e Sud-Est. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 36-37°C nel primo pomeriggio, con cielo poco nuvoloso. Nel tardo pomeriggio, ci aspettiamo un cambiamento delle condizioni meteo, con un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di precipitazioni. I venti si sposteranno dai quadranti Ovest e Nord-Ovest con intensità crescente nel corso della giornata.

Giovedì, 15 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 23-24°C, con un’umidità che si manterrà intorno all’80%. I venti provenienti dai quadranti Est e Sud-Est soffieranno leggeri con velocità di 2-3 km/h. Durante la mattina, avremo un aumento graduale delle temperature fino a toccare i 36-37°C nel primo pomeriggio, mentre la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente. Nel tardo pomeriggio e sera, ci aspettiamo un cielo nuvoloso con possibilità di precipitazioni e venti provenienti dai quadranti Ovest con intensità fino a 10-13 km/h.

In conclusione, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare variazioni nelle condizioni atmosferiche. Si consiglia di rimanere idratati e proteggersi dai raggi solari, specialmente nelle ore più calde della giornata.