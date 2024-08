Allerta caldo: bollino rosso in 22 città domani e a Ferragosto [ELENCO]

Il caldo intenso e l’afa insopportabile continuano a dominare il nostro paese, alimentati dalla persistenza dell’anticiclone subtropicale africano. Anche la giornata di Ferragosto si preannuncia particolarmente calda, con effetti significativi su gran parte del territorio nazionale.

L’Allerta del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, che monitora e comunica i livelli di rischio legati alle ondate di calore, ha diramato il bollettino per la giornata di domani e per quella di Ferragosto. Secondo il report, ben 22 città saranno contrassegnate sia domani che dopo-domani con il bollino rosso, che indica il massimo livello di allerta per il rischio di condizioni meteorologiche estreme e il conseguente impatto sulla salute pubblica.

Ecco l’elenco completo delle città con relativi livelli di allerta:

Città 13/08/2024 14/08/2024 15/08/2024 ANCONA BARI BOLOGNA BOLZANO BRESCIA CAGLIARI CAMPOBASSO CATANIA CIVITAVECCHIA FIRENZE FROSINONE GENOVA LATINA MESSINA MILANO NAPOLI PALERMO PERUGIA PESCARA REGGIO CALABRIA RIETI ROMA TORINO TRIESTE VENEZIA VERONA VITERBO

I livelli di rischio

Livello 0 – Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione

Livello 1 – Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore

Livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

Livello 3 – Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi