Meteo L’Aquila, previsioni da Mercoledì 14 a Venerdì 16 Agosto

Previsioni Meteo L’Aquila prossimi giorni 14 Agosto, 15 Agosto, 16 Agosto: Sereno con aumento delle temperature e venti leggeri

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano un clima stabile e sereno con un graduale aumento delle temperature e venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 14 Agosto 2024

Il mercoledì sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente soleggiata con temperature in aumento. Durante la mattina il cielo sarà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse intorno alle ore 11:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33 gradi Celsius, mentre i venti soffieranno con intensità compresa tra 2 e 18 km/h provenienti principalmente da direzione ovest-sud-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 25% durante la giornata.

Meteo per Giovedì, 15 Agosto 2024

Giovedì si prevede un’altra giornata di cielo sereno con temperature in ulteriore aumento. Il sole splenderà per gran parte della giornata, con presenza di nubi sparse intorno alle ore 13:00. Le temperature massime raggiungeranno i 34 gradi Celsius, accompagnate da venti leggeri con velocità comprese tra 2 e 19 km/h provenienti principalmente da direzione ovest-sud-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 28% durante la giornata.

Meteo per Venerdì, 16 Agosto 2024

Venerdì si conferma la tendenza a condizioni di sereno con un ulteriore aumento delle temperature massime che si attesteranno intorno ai 34 gradi Celsius. Durante il pomeriggio è prevista la presenza di nubi sparse seguite da cielo coperto verso sera. I venti soffieranno con intensità compresa tra 1 e 15 km/h provenienti principalmente da direzione ovest-sud-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 31% durante la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo indicano condizioni di tempo stabile e soleggiato per i prossimi giorni, con un graduale aumento delle temperature massime e venti leggeri provenienti principalmente da direzione ovest-sud-ovest. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adottare adeguate misure di protezione in caso di esposizione prolungata al sole.