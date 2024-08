Meteo Napoli, previsioni da Mercoledì 14 a Venerdì 16 Agosto

Meteo Napoli prossimi giorni 14 Agosto, 15 Agosto, 16 Agosto: serenità con leggere nuvole e temperature gradevoli

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli si presentano con condizioni generali di serenità, accompagnate da leggere nuvole e temperature gradevoli. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì, 14 Agosto 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 25°C. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili con un lieve aumento della temperatura fino a toccare i 35°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature tenderanno a diminuire leggermente, mantenendosi comunque sopra i 30°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, si avrà un graduale calo termico fino a raggiungere i 24-25°C. Il vento soffierà leggero da ovest e sud-ovest con intensità variabile tra 4 e 13 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40-50% durante la giornata.

Giovedì, 15 Agosto 2024

Anche giovedì si prospetta una giornata all’insegna della serenità, con qualche leggera nuvola. Le temperature si manterranno stabili, con valori intorno ai 35°C durante la mattinata e il primo pomeriggio. Nel corso della giornata, le temperature tenderanno a diminuire leggermente, raggiungendo i 33-34°C nel tardo pomeriggio. In serata, il termometro si attesterà attorno ai 24-26°C. Il vento sarà prevalentemente da ovest e sud-ovest con una velocità tra 3 e 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35-40%.

Venerdì, 16 Agosto 2024

La giornata di venerdì vedrà un cielo in prevalenza sereno con la presenza di nuvole sparse e copertura nuvolosa in alcuni momenti. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai 37°C durante la mattinata e il primo pomeriggio. Nel corso della giornata, le temperature diminuiranno leggermente, raggiungendo i 30-32°C nel tardo pomeriggio. In serata, il termometro si attesterà attorno ai 23-24°C. Il vento soffierà da ovest e sud-ovest con una velocità tra 1 e 12 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-35%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli indicano condizioni di buona stabilità atmosferica, con temperature gradevoli e leggere variazioni della copertura nuvolosa. Sono previste temperature massime intorno ai 35-37°C e minime che si manterranno sopra i 20°C, assicurando così una gradevole estate per la città partenopea.