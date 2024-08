Meteo Perugia, previsioni da mercoledì 14 a venerdì 16 agosto 2024

Meteo Perugia prossimi giorni 14 Agosto, 15 Agosto, 16 Agosto: clima variabile con aumento delle nubi

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima variabile con un aumento delle nubi su Perugia. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Meteo per Mercoledì, 14 Agosto, 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature gradevoli attorno ai 23-24°C. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno, con un graduale aumento delle temperature che raggiungeranno i 34-35°C nelle ore centrali del giorno. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse, con un lieve aumento dell’umidità e una velocità del vento compresa tra i 10 e i 15 km/h proveniente dalla direzione sud-ovest. In serata il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 24-25°C e una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Meteo per Giovedì, 15 Agosto, 2024

La giornata di giovedì vedrà un inizio con cieli sereni e temperature intorno ai 23°C. Durante la mattinata il cielo si manterrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 33-34°C. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse che porteranno ad un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature intorno ai 32-33°C. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste condizioni meteo instabili con cielo coperto e temperature intorno ai 25-27°C, accompagnate da venti provenienti da ovest-sud-ovest con una velocità media di 10-15 km/h.

Meteo per Venerdì, 16 Agosto, 2024

Venerdì inizierà con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 22-23°C. Durante la mattinata il cielo si presenterà variabile con un graduale aumento delle nubi e dell’umidità, le temperature si manterranno intorno ai 30-31°C. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse e cielo coperto che porteranno ad un ulteriore aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature intorno ai 28-30°C. In serata il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 24-25°C e una leggera brezza proveniente da nord-nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia mostrano un clima variabile con un aumento delle nubi e una lieve diminuzione delle temperature, garantendo comunque giornate gradevoli e ideali per godersi le attività all’aperto.