Meteo Potenza, previsioni da Mercoledì 14 a Venerdì 16 Agosto

Previsioni Meteo per Potenza

Prendendo in considerazione le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni a Potenza, è possibile osservare variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per Mercoledì, 14 Agosto 2024, Giovedì, 15 Agosto 2024 e Venerdì, 16 Agosto 2024.

Meteo per Mercoledì, 14 Agosto 2024

Durante la giornata di Mercoledì, ci aspettiamo un cielo generalmente sereno. Le temperature saranno comprese tra i 19.1°C e i 33.6°C. L’umidità varierà tra il 23% e il 85%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 2 km/h e 10 km/h, principalmente da est. Nelle ore pomeridiane è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con temperature massime attorno ai 33.6°C.

Meteo per Giovedì, 15 Agosto 2024

Giovedì, ci aspettiamo un cielo prevalentemente sereno al mattino con un leggero aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 18.6°C e i 34.7°C, con un’umidità compresa tra il 21% e l’82%. Il vento soffierà con intensità variabile tra 1 km/h e 19 km/h, principalmente da est. Nel pomeriggio è prevista la possibilità di precipitazioni, con temperature massime che raggiungeranno i 34.7°C.

Meteo per Venerdì, 16 Agosto 2024

Venerdì, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra i 19.7°C e i 33.5°C, mentre l’umidità varierà tra il 24% e il 75%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 0 km/h e 12 km/h, proveniente principalmente da direzione sud-ovest. Nel corso della giornata sono previste precipitazioni, con temperature massime attorno ai 33.5°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche a Potenza. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini. Soprattutto nelle giornate con previste precipitazioni, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni stradali e prendere le necessarie precauzioni.