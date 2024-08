Meteo Reggio Calabria, previsioni da Mercoledì 14 a Venerdì 16 Agosto

Meteo Reggio Calabria prossimi giorni 14 Agosto, 15 Agosto, 16 Agosto: Sereno e temperature in aumento

Il meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria si preannuncia stabile e con temperature in aumento. Mercoledì 14 Agosto, il cielo sarà sereno per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 34.8°C nel primo pomeriggio, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 27.2°C. L’umidità si manterrà sui valori ottimali, tra il 20% e il 54%. Il vento soffierà debolmente da nord-est, con velocità comprese tra 5 e 11 km/h.

Giovedì 15 Agosto

Anche per Giovedì 15 Agosto, il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 35.7°C nel primo pomeriggio, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 27.3°C. L’umidità si manterrà sui valori ottimali, tra il 14% e il 49%. Il vento soffierà leggermente da nord-ovest, con velocità tra 5 e 13 km/h.

Venerdì 16 Agosto

Venerdì 16 Agosto, il cielo sarà prevalentemente sereno, con un’alternanza di nuvole nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 36.3°C nel primo pomeriggio, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 26.8°C. L’umidità sarà compresa tra il 20% e il 40%. Il vento soffierà debolmente da nord-est, con velocità comprese tra 6 e 10 km/h. Nel corso della giornata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, che tuttavia non dovrebbe determinare precipitazioni significative.

In conclusione, il meteo nei prossimi giorni a Reggio Calabria sarà caratterizzato da condizioni di stabilità e da un graduale aumento delle temperature, con massime che potrebbero toccare i 36.3°C. Si consiglia di prestare attenzione all’index UV e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dai raggi solari, vista l’intensa esposizione al sole prevista.