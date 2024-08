Meteo Reggio Emilia, previsioni da Mercoledì 14 a Venerdì 16 Agosto

Previsioni Meteo Reggio Emilia

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Emilia indicano un mix di condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 14 Agosto 2024

Mercoledì, il cielo a Reggio Emilia sarà prevalentemente coperto, con possibili nubi sparse al mattino e nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 35°C. Nel tardo pomeriggio è prevista l’arrivo di precipitazioni, con un aumento della nuvolosità e una diminuzione delle temperature. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità media di 17 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 49%.

Meteo per Giovedì, 15 Agosto 2024

Giovedì, il cielo sarà nuovamente coperto con un’alta percentuale di umidità. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 28-29°C, con un lieve aumento delle nubi sparse nel corso della giornata. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media tra i 10 e i 13 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 70%, garantendo una sensazione di caldo e afa.

Meteo per Venerdì, 16 Agosto 2024

Venerdì, il clima sarà caratterizzato da una diminuzione della nuvolosità e delle precipitazioni, con il ritorno di ampie schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, oscillando tra i 30 e i 32°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media tra i 5 e gli 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60-65%, garantendo un clima caldo ma meno afoso rispetto ai giorni precedenti.

In conclusione, i prossimi giorni a Reggio Emilia saranno caratterizzati da condizioni atmosferiche variabili, con un mix di nuvolosità e precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di adottare le opportune misure di precauzione per fronteggiare le temperature elevate e l’umidità. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.