Meteo Taranto, previsioni da Mercoledì 14 a Venerdì 16 Agosto

Meteo Taranto prossimi giorni 14 Agosto, 15 Agosto, 16 Agosto: sereno e temperature in aumento

Le previsioni meteo per Taranto indicano un clima stabile e con cieli sereni nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 14 Agosto 2024:

La giornata di mercoledì si preannuncia soleggiata. Le temperature inizieranno a salire già dalle prime ore del mattino, con una minima di 24°C e un’umidità intorno all’84%. Nel corso della giornata, il termometro raggiungerà i 35.2°C nel pomeriggio, mentre l’umidità si attesterà intorno al 31%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 2 e i 12 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest.

Meteo per Giovedì, 15 Agosto 2024:

Anche giovedì il tempo sarà stabile e sereno, caratterizzato da temperature in aumento. La minima si attesterà intorno ai 25°C, con un’umidità del 71%. Durante la giornata, le temperature massime raggiungeranno i 34.4°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40%. Il vento soffierà con intensità compresa tra i 3 e i 13 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest.

Meteo per Venerdì, 16 Agosto 2024:

Anche venerdì il cielo sarà prevalentemente sereno, ma le temperature subiranno un lieve calo rispetto ai giorni precedenti. La giornata inizierà con una temperatura di 25.1°C e un’umidità del 76%, mentre nel corso della giornata le massime toccheranno i 36.1°C con un’umidità intorno al 31%. Il vento sarà lieve con una velocità tra i 1 e i 12 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto indicano un clima stabile e molto caldo, con temperature in aumento e cieli sereni. Si consiglia di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo e dall’esposizione diretta al sole, specialmente nelle ore più calde della giornata.