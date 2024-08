Meteo Trieste, previsioni da Mercoledì 14 a Venerdì 16 Agosto 2024

Previsioni Meteo per Trieste nei prossimi giorni:

Le previsioni meteo per Trieste indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, con cielo sereno, nuvolosità e possibili precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 14 Agosto 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno, con temperature intorno ai 25-27°C e un’umidità del 48-60%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature che saliranno fino a 32-33°C e venti deboli provenienti da ovest. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature costanti intorno ai 33°C e venti leggeri da ovest. Tuttavia, verso sera è prevista un aumento della nuvolosità e l’arrivo di copertura nuvolosa con temperature che scenderanno gradualmente fino ai 25-28°C. L’umidità aumenterà fino al 67%, mentre i venti cambieranno direzione da ovest a nord-est con intensità variabile.

Meteo per Giovedì, 15 Agosto 2024:

La giornata inizierà con copertura nuvolosa e temperature intorno ai 25-27°C, con un’umidità del 53-60%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà variabile con temperature che saliranno fino a 31-32°C e venti leggeri da ovest-nord-ovest. Nel pomeriggio, la nuvolosità si manterrà variabile con temperature comprese tra 31-32°C, un aumento dell’umidità fino al 82% e venti da ovest con intensità variabile. Verso sera, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con un’ulteriore incremento dell’umidità e venti provenienti da est con intensità variabile.

Meteo per Venerdì, 16 Agosto 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 25-26°C, con un’umidità del 53-75%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà variabile con temperature che saliranno fino a 31-32°C e venti leggeri da ovest. Nel pomeriggio, la nuvolosità si manterrà variabile con temperature comprese tra 31-32°C, un’umidità che aumenterà fino al 68% e venti da ovest con intensità variabile. Verso sera, è previsto un aumento della nuvolosità con una leggera diminuzione delle temperature e un cambio nella direzione dei venti verso est.

Le previsioni meteo per Trieste indicano un periodo di instabilità con variazioni delle condizioni atmosferiche. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per adattare al meglio le attività all’aperto e per pianificare al meglio la propria giornata.