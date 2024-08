Avviso dell’Aeronautica Militare: Allerta per caldo estremo in diverse regioni italiane

L’ondata di caldo intenso e afa continua a colpire l’Italia per effetto dell’Anticiclone Africano. L’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso per temperature elevate che interesseranno numerose regioni del Paese. Secondo il bollettino, emesso alle ore 12:00 UTC del 14 agosto 2024, il fenomeno si protrarrà per diversi giorni, con temperature che raggiungeranno picchi ancora molto elevati.

Dettagli dell’Avviso

Il bollettino prevede:

Nelle prossime 6 ore: Temperature elevate fino a 37-38°C in Toscana, Sardegna e Campania.

Temperature elevate fino a 37-38°C in Toscana, Sardegna e Campania. Per le prossime 48-60 ore: Ondata di calore su Umbria, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con punte di 39-40°C.

Ondata di calore su Umbria, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con punte di 39-40°C. A partire dalle 12:00 UTC di domani, 15 agosto 2024: Ulteriore intensificazione dell’ondata di calore in Campania, con temperature previste fino a 38-39°C per le successive 48 ore.

Per un’attenuazione di questa ondata di calore su tutta Italia si dovrà attendere il periodo compreso fra fine settimana e Lunedì, quando finalmente è previsto un calo delle temperature significativo.