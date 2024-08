Meteo Aosta, previsioni da Giovedì 15 a Sabato 17 Agosto

Previsioni Meteo Aosta per i prossimi giorni:

Nei prossimi giorni sono previste variazioni meteorologiche significative ad Aosta. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì 15 Agosto 2024:

Durante la giornata di giovedì, il cielo sarà principalmente coperto, con la presenza di nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 18-28°C. L’umidità varierà tra il 46% e il 85%. I venti soffieranno con una velocità compresa tra 0 e 17 km/h, provenienti principalmente da direzioni nord-ovest e est. Non sono previste precipitazioni.

Venerdì 16 Agosto 2024:

Venerdì ci aspettiamo un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento che oscillano tra 17-29°C. L’umidità diminuirà gradualmente, oscillando tra il 40% e il 82%. I venti saranno leggeri, con una velocità compresa tra 1 e 10 km/h, principalmente da sud-est e est. Non ci saranno precipitazioni.

Sabato 17 Agosto 2024:

Durante il weekend, il cielo sarà variabile, con nubi sparse e momenti di sereno, ma nel pomeriggio sono previste precipitazioni. Le temperature si manterranno tra 18-28°C, con un aumento dell’umidità che oscillerà tra il 42% e il 95%. I venti varieranno tra 0 e 6 km/h, prevalentemente da direzioni est e ovest. Nel tardo pomeriggio e sera sono attese precipitazioni, con venti che potranno raggiungere i 6 km/h da ovest-nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Aosta prevedono una variazione delle condizioni atmosferiche, con un mix di nuvolosità e momenti di sereno, con possibili precipitazioni nel corso del sabato. È importante monitorare costantemente l’evolversi delle previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.