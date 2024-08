Meteo Bari, previsioni da Giovedì 15 a Sabato 17 Agosto

Previsioni Meteo per Bari, 15 Agosto 2024:

Il tempo a Bari giovedì 15 Agosto si prevede generalmente sereno per gran parte della giornata. Le temperature saranno comprese tra i 23.5°C e i 33.1°C. L’umidità oscillerà tra il 44% e il 66%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 5-15 km/h.

Previsioni Meteo per Venerdì, 16 Agosto 2024:

Venerdì 16 Agosto, il cielo sopra Bari sarà prevalentemente sereno con temperature che varieranno tra i 25.4°C e i 33.1°C. L’umidità si manterrà tra il 41% e il 76%. Il vento soffierà da sud-ovest e nord-est con una velocità tra i 4 e gli 12 km/h.

Previsioni Meteo per Sabato, 17 Agosto 2024:

Sabato 17 Agosto, il cielo si presenterà prevalentemente coperto con temperature tra i 25.6°C e i 34.0°C. L’umidità oscillerà tra il 35% e il 73%. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest e nord con una velocità di 3-11 km/h.

Per quanto riguarda le precipitazioni, giovedì non sono previste piogge, mentre venerdì e sabato si potranno avere nubi sparse e copertura nuvolosa con possibilità di lievi piogge nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione al cambio delle condizioni meteorologiche.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi tra i 33.1°C e i 34.0°C, mentre le minime si attesteranno tra i 23.5°C e i 25.4°C. L’umidità relativa dell’aria sarà moderata, con valori compresi tra il 35% e il 76%. Il vento soffierà con una certa intensità, con velocità tra 3 e 15 km/h provenienti da diverse direzioni, principalmente sud-ovest, nord-ovest e nord-est.

È sempre consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente, in particolare per chi prevede di trascorrere del tempo all’aperto durante questi giorni. Sia i residenti che i visitatori dovrebbero essere consapevoli di queste previsioni e prendere le misure necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche in arrivo.